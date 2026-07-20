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Arsenal identify new €120m target after Chelsea hijack Morgan Rogers
Premier League champions Arsenal have been linked with a move for Leipzig's highly coveted winger.
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Arsenal have reportedly pivoted their summer transfer strategy towards Leipzig winger Yan Diomande after losing primary target Morgan Rogers to Chelsea.
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The Gunners were left searching for alternatives when their London rivals completed a British record £117 million deal for Rogers. The transfer forced the Premier League champion to adjust their search for attacking reinforcements.