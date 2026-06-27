WAFCON 2026: Malawi coach names strong squad for Super Falcons, others

The Scorchers are expected to begin camping on Sunday at Mpira Village in Blantyre.

Malawi face a difficult challenge on their WAFCON debut after being drawn in Group C alongside reigning champions Nigeria, regional rivals Zambia and Egypt.

Super Falcons legend vows to help Zadok Yohanna settle in Premier League

The Scorchers will kick off their campaign against Nigeria's Super Falcons on Tuesday, July 28, at the Al Madina Stadium in Rabat before taking on Zambia and Egypt in their remaining group fixtures.