Advertisement
Liverpool vs Arsenal: Havertz end Gunners 14-year jinx at Anfield to send Arteta's charges 1st
A Kai Havertz strike helped Arsenal beat Liverpool at Anfield to move top of the Premier League standings.
Advertisement
Kai Havertz's 16th-minute strike proved enough as Arsenal secured an incredible victory against Liverpool at Anfield.
Advertisement
The Germans' goal ensured the Gunners got their first win on Liverpool's ground since 2012, and moved them above Manchester City into first place on the Premier League table.
Advertisement
Latest Videos
Advertisement
Videos
Advertisement
Advertisement
More from Pulse Sports Nigeria
Advertisement