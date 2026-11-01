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Liverpool vs Arsenal: Havertz end Gunners 14-year jinx at Anfield to send Arteta's charges 1st

Faruq Ibrahim
Faruq Ibrahim 19:35 - 01 November 2026
A Kai Havertz strike helped Arsenal beat Liverpool at Anfield to move top of the Premier League standings.
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Kai Havertz's 16th-minute strike proved enough as Arsenal secured an incredible victory against Liverpool at Anfield.

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The Germans' goal ensured the Gunners got their first win on Liverpool's ground since 2012, and moved them above Manchester City into first place on the Premier League table.

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