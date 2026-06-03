FIFA 2026 World Cup Fixtures, Date, and Time (Group by Group)
The FIFA World Cup 2026 is set to be the largest edition in the tournament's history, featuring an expanded field of 48 teams competing in 104 matches across North America. The tournament will be held in 16 host cities across Canada, Mexico, and the United States.
From the opening match on June 11 to the final on July 19, fans can follow every moment of the action. This guide provides the complete schedule, including all fixtures, dates, and venues for the group stage, along with live results as they happen.
Below is the detailed fixture list for the group stage of the FIFA World Cup 2026.
Group stage
Group A
Thursday, June 11: Mexico vs. South Africa (Mexico City), 1 p.m. local / 3 p.m. ET
South Korea vs. Czechia (Zapopan, Mexico), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Thursday, June 18:
Czechia vs. South Africa (Atlanta), noon ET
Mexico vs. South Korea (Zapopan, Mexico), 9 p.m. local / 11 p.m. ET
Wednesday, June 24:
Czechia vs. Mexico (Mexico City), 7 p.m. local / 9 p.m. ET
South Africa vs. South Korea (Guadalupe, Mexico), 7 p.m. local / 9 p.m. ET
Group B
Friday, June 12:
Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Toronto), 3 p.m. ET
Saturday, June 13:
Qatar vs. Switzerland (Santa Clara, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Thursday, June 18:
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
Canada vs. Qatar (Vancouver, Canada), 3 p.m. local / 6 p.m. ET
Wednesday, June 24:
Switzerland vs. Canada (Vancouver, Canada), noon local / 3 p.m. ET
Bosnia and Herzegovina vs. Qatar (Seattle), noon local / 3 p.m. ET
Group C
Saturday, June 13:
Brazil vs. Morocco (East Rutherford, New Jersey), 6 p.m. ET
Haiti vs. Scotland (Foxborough, Mass.), 9 p.m. ET
Friday, June 19:
Scotland vs. Morocco (Foxborough, Mass.), 6 p.m. ET
Brazil vs. Haiti (Philadelphia), 9 p.m. ET
Wednesday, June 24:
Scotland vs. Brazil (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Morocco vs. Haiti (Atlanta), 6 p.m. ET
Group D
Friday, June 12:
United States vs. Paraguay (Inglewood, Calif.), 6 p.m. local / 9 p.m. ET
Saturday, June 13:
Australia vs. Türkiye (Vancouver, Canada), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 14)
Friday, June 19:
United States vs. Australia (Seattle), noon local / 3 p.m. ET
Türkiye vs. Paraguay (Santa Clara, Calif.), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 20)
Thursday, June 25:
Türkiye vs. United States (Inglewood, Calif.), 7 p.m. local / 10 p.m. ET
Paraguay vs. Australia (Santa Clara, Calif.), 7 p.m. local / 10 p.m. ET
Group E
Sunday, June 14:
Germany vs. Curaçao (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Ivory Coast vs. Ecuador (Philadelphia), 7 p.m. ET
Saturday, June 20:
Germany vs. Ivory Coast (Toronto), 4 p.m. ET
Ecuador vs. Curaçao (Kansas City, Mo.), 7 p.m. local / 8 p.m. ET
Thursday, June 25:
Ecuador vs. Germany (East Rutherford, N.J.), 4 p.m. ET
Curacao vs. Ivory Coast (Philadelphia), 4 p.m. ET
Group F
Sunday, June 14:
Netherlands vs. Japan (Arlington, Texas), 3 p.m. local / 4 p.m. ET
Sweden vs. Tunisia (Guadalupe, Mexico), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Saturday, June 20:
Netherlands vs. Sweden (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Tunisia vs. Japan (Guadalupe, Mexico), 10 p.m. local / 12 a.m. ET (June 21)
Thursday, June 25:
Japan vs. Sweden (Arlington, Texas), 6 p.m. local / 7 p.m. ET
Tunisia vs. Netherlands (Kansas City, Mo.), 6 p.m. local / 7 p.m. ET
Group G
Monday, June 15:
Belgium vs. Egypt (Seattle), 3 p.m. local / 6 p.m. ET
Iran vs. New Zealand (Inglewood, Calif.), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 16)
Sunday, June 21:
Belgium vs. Iran (Inglewood, Calif.), noon local / 3 p.m. ET
New Zealand vs. Egypt (Vancouver), 6 p.m. local / 9 p.m. ET
Friday, June 26:
Egypt vs. Iran (Seattle), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
New Zealand vs. Belgium (Vancouver, Canada), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
Group H
Monday, June 15:
Spain vs. Cape Verde (Atlanta), noon local / 1 p.m. ET
Saudi Arabia vs. Uruguay (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Sunday, June 21:
Spain vs. Saudi Arabia (Atlanta), noon ET
Uruguay vs. Cape Verde (Miami Gardens, Fla.), 6 p.m. ET
Friday, June 26:
Cape Verde vs. Saudi Arabia (Houston), 7 p.m. local / 8 p.m. ET
Uruguay vs. Spain (Zapopan, Mexico), 6 p.m. local / 8 p.m. ET
Group I
Tuesday, June 16:
France vs. Senegal (East Rutherford, N.J.), 3 p.m. ET
Iraq vs. Norway (Foxborough, Mass.), 6 p.m. ET
Monday, June 22:
France vs. Iraq (Philadelphia), 5 p.m. ET
Norway vs. Senegal (East Rutherford, N.J.), 8 p.m. ET
Friday, June 26:
Norway vs. France (Foxborough, Mass.), 3 p.m. ET
Senegal vs. Iraq (Toronto), 3 p.m. ET
Group J
Tuesday, June 16:
Argentina vs. Algeria (Kansas City, Mo.), 8 p.m. local / 9 p.m. ET
Austria vs. Jordan (Santa Clara, Calif.), 9 p.m. local / 12 a.m. ET (June 17)
Monday, June 22:
Argentina vs. Austria (Arlington, Texas), noon local / 1 p.m. ET
Jordan vs. Algeria (Santa Clara, Calif.), 8 p.m. local / 11 p.m. ET
Saturday, June 27:
Algeria vs. Austria (Kansas City, Mo.), 9 p.m. local / 10 p.m. ET
Jordan vs. Argentina (Arlington, Texas), 9 p.m. local / 10 p.m. ET
Group K
Wednesday, June 17:
Portugal vs. DR Congo (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Uzbekistan vs. Colombia (Mexico City), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Tuesday, June 23:
Portugal vs. Uzbekistan (Houston), noon local / 1 p.m. ET
Colombia vs. DR Congo (Zapopan, Mexico), 8 p.m. local / 10 p.m. ET
Saturday, June 27:
Colombia vs. Portugal (Miami Gardens, Fla.), 7:30 p.m. ET
DR Congo vs. Uzbekistan (Atlanta Stadium), 7:30 p.m. ET
Group L
Wednesday, June 17:
England vs. Croatia (Arlington, Texas), 3 p.m. local / 4 p.m. ET
Ghana vs. Panama (Toronto), 7 p.m. ET
Tuesday, June 23:
England vs. Ghana (Foxborough, Mass.), 4 p.m. ET
Panama vs. Croatia (Toronto), 7 p.m. ET
Saturday, June 27:
Panama vs. England (East Rutherford, N.J.), 5 p.m. ET
Croatia vs. Ghana (Philadelphia), 5 p.m. ET