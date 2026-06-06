Bet of the Day: Top Predictions for International Match Fixtures

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|BET
|18:45
|INT
|Portugal v Chile
|Home 2UP
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|23:00
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|Brazil v Egypt
|Over 1.5
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|14:00
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|Belgium v Tunisia
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|19:00
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|Albania v Luxembourg
|Home 1UP
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|21:00
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|Bolivia v Scotland
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|16:00
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|Ethiopia v Malawi
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|INT
|Panama v Bosnia & Herzegovina
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|20:00
|INT
|Switzerland v Australia
|Over 1.5
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|17:30
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|Denmark v Ukraine
|Home or draw
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|19:45
|INT
|Croatia v Slovenia
|Home 2UP
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|21:00
|INT
|Ecuador v Guatemala
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|20:30
|CHI
|CD Antofagasta v Deportes Magallanes
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|21:00
|CHI
|Aguara v Futuro FC
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|23:00
|CHI
|Deportes Limache v CD Everton Vina del Mar
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|19:00
|INT
|Kosovo v Andorra
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|16:30
|BOS
|Tomislav Tomislavgrad v FK Tuzla City
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