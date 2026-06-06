Advertisement

Bet of the Day: Top Predictions for International Match Fixtures

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:32 - 06 June 2026
Add Pulse Sports as a preferred source on Google
Real Madrid president reportedly eyeing Champions League winner
FREE EXPERT TIPS
Advertisement
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
18:45 INT Portugal v Chile Home 2UP BET NOW
23:00 INT Brazil v Egypt Over 1.5 BET NOW
14:00 INT Belgium v Tunisia Over 1.5 BET NOW
19:00 INT Albania v Luxembourg Home 1UP BET NOW
21:00 INT Bolivia v Scotland Over 1.5 BET NOW
16:00 INT Ethiopia v Malawi Home or away BET NOW
20:00 INT Panama v Bosnia & Herzegovina Under 3.5 BET NOW
20:00 INT Switzerland v Australia Over 1.5 BET NOW
Advertisement
GET FREE BETTING TIPS ON TELEGRAM
Advertisement
Share
Subscribe
Advertisement
More from Pulse Sports Nigeria
Toni Payne and Asisat Oshoala celebrating. Image: Pooja (X)
Super Falcons
06.06.2026
‘It feels really good’ – Toni Payne reacts after scoring first Super Falcons goal in 5 years
Real Madrid lineup record €150 Million bid for Olise
Football
06.06.2026
Real Madrid lineup record €150 Million bid for Bayern Munich star Michael Olise
Morocco and two other African countries can shock the World Cup – Ex-Super Eagles star declares
2026 FIFA World Cup
06.06.2026
Morocco and two other African countries can shock the World Cup – Ex-Super Eagles star declares
Bayern Munich make move for Ngumoha
Football
06.06.2026
Bayern Munich make bold move to raid Liverpool for teenage star Ngumoha
Ex-Nigerian star blames Government Negligence
Super Eagles
06.06.2026
‘NFF officials are getting away with their failures’ - Ex-Nigerian star blames Government negligence
Galatasaray coach reveals why Osimhen is a prime target
Football
06.06.2026
‘He is among the world's top 3–5 strikers’ - Galatasaray coach reveals why Osimhen is a prime target