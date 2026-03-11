Bet of the day 11-03-2026

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|UCL
|Atletico Madrid v Tottenham
|Home 2UP
|5-2
|21:00
|UCL
|Atalanta v Bayern Munich
|Away 2UP
|1-6
|21:00
|UCL
|Newcastle v Barcelona
|BTTS
|1-1
|18:45
|UCL
|Galatasaray Istanbul v Liverpool
|Away or draw
|1-0
|20:45
|ENG
|Sheffield Wednesday v Watford
|Away 2UP
|1-1
|20:45
|ENG
|Leicester v Bristol City
|Over 1.5
|2-0
|20:45
|ENG
|Stoke City v Ipswich Town
|Away or draw
|3-3
|20:45
|ENG
|Wrexham AFC v Hull City
|Over 1.5
|1-2
|18:45
|UCL
|Bayer Leverkusen v Arsenal
|Away 2UP
|BET NOW
|21:00
|UCL
|PSG v Chelsea
|Over 2.5
|BET NOW
|21:00
|UCL
|Bodoe/Glimt v Sporting
|Away over 0.5
|BET NOW
|21:00
|UCL
|Real Madrid v Man City
|Away or draw
|BET NOW
|20:45
|ENG
|West Bromwich Albion v Southampton
|Over 1.5
|BET NOW
|20:45
|ENG
|Middlesbrough FC v Charlton Athletic
|Home 2UP
|BET NOW
|20:45
|ENG
|Birmingham City v Queens Park Rangers
|Home or draw
|BET NOW
|20:45
|ENG
|Oxford United v Blackburn Rovers
|Over 1.5
|BET NOW
|18:45
|UEL
|Lille v Aston Villa
|Over 1.5
|BET NOW
|18:45
|UEL
|Panathinaikos v Betis
|Away or draw
|BET NOW
|21:00
|ECL
|Fiorentina v Rakow Czestochowa
|Home 1UP
|BET NOW
|21:00
|ECL
|Crystal Palace v AEK Larnaca
|Home 2UP
|BET NOW
|18:45
|UEL
|Stuttgart v Porto
|Away over 0,5
|BET NOW
|21:00
|UEL
|Nottingham Forest v FC Midtjylland
|Home 1UP
|BET NOW
|21:00
|UEL
|Celta v Lyon
|Over 1.5
|BET NOW
|18:45
|UEL
|Bologna v Roma
|Draw or away
|BET NOW