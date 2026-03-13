Advertisement

Bet of the day 13-03-2026

Adesoji Michael
Adesoji Michael 07:14 - 13 March 2026
Aston Villa ace Douglas Luiz | IMAGO - Photo: IMAGO
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:45 ITA FC Torino v Parma Home or draw BET NOW
20:00 FRA Montpellier v Stade Lavallois MFC Home over 0.5 BET NOW
17:00 UKR FC Dynamo Kyiv v FC Obolon Kyiv Home 2UP BET NOW
20:45 FRA Marseille v AJ Auxerre Home 2UP BET NOW
21:00 ENG Wrexham AFC v Swansea City Over 1.5 BET NOW
21:00 ESP Alaves v Villarreal Away over 0.5 BET NOW
20:30 GER Borussia M´gladbach v FC St. Pauli Over 1.5 BET NOW
18:00 TUR Fatih Karagumruk Istanbul v Fenerbahce Istanbul Away 2UP BET NOW
