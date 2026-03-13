Bet of the day 13-03-2026

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|18:45
|UEL
|Lille v Aston Villa
|Over 1.5
|0-1
|18:45
|UEL
|Panathinaikos v Betis
|Away or draw
|1-0
|21:00
|ECL
|Fiorentina v Rakow Czestochowa
|Home 1UP
|2-1
|21:00
|ECL
|Crystal Palace v AEK Larnaca
|Home 2UP
|0-0
|18:45
|UEL
|Stuttgart v Porto
|Away over 0.5
|1-2
|21:00
|UEL
|Nottingham Forest v FC Midtjylland
|Home 1UP
|0-1
|21:00
|UEL
|Celta v Lyon
|Over 1.5
|1-1
|18:45
|UEL
|Bologna v Roma
|Draw or away
|1-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:45
|ITA
|FC Torino v Parma
|Home or draw
|20:00
|FRA
|Montpellier v Stade Lavallois MFC
|Home over 0.5
|17:00
|UKR
|FC Dynamo Kyiv v FC Obolon Kyiv
|Home 2UP
|20:45
|FRA
|Marseille v AJ Auxerre
|Home 2UP
|21:00
|ENG
|Wrexham AFC v Swansea City
|Over 1.5
|21:00
|ESP
|Alaves v Villarreal
|Away over 0.5
|20:30
|GER
|Borussia M´gladbach v FC St. Pauli
|Over 1.5
|18:00
|TUR
|Fatih Karagumruk Istanbul v Fenerbahce Istanbul
|Away 2UP
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:00
|EPL
|West Ham v Man City
|Away 1UP
|16:15
|ESP
|Atletico Madrid v Getafe
|Over 1.5
|20:45
|ITA
|Udinese v Juventus
|Away over 0.5
|18:30
|EPL
|Arsenal v Everton
|Home 2UP
|18:30
|EPL
|Chelsea v Newcastle
|Over 1.5
|21:00
|ESP
|Real Madrid v Elche CF
|Home 2UP
|15:30
|GER
|Bayer Leverkusen v Bayern Munich
|Away 1UP
|18:00
|ITA
|Napoli v US Lecce
|Home 2UP
