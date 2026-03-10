Advertisement

Bet of the day 10-03-2026

Adesoji Michael
Adesoji Michael 08:23 - 10 March 2026
Noni Madueke scoring against Bayern Munich as Arsenal won 3-1 - Photo: IMAGO
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
21:00 UCL Atletico Madrid v Tottenham Home 2UP BET NOW
21:00 UCL Atalanta v Bayern Munich Away 2UP BET NOW
21:00 UCL Newcastle v Barcelona BTTS BET NOW
18:45 UCL Galatasaray Istanbul v Liverpool Away or draw BET NOW
20:45 ENG Sheffield Wednesday v Watford Away 2UP BET NOW
20:45 ENG Leicester v Bristol City Over 1.5 BET NOW
21:00 ENG Stoke City v Ipswich Town Away or draw BET NOW
20:45 ENG Wrexham AFC v Hull City Over 1.5 BET NOW
Star of the Weekend

