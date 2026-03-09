Advertisement

Bet of the day 09-03-2026

Adesoji Michael
Adesoji Michael 09:09 - 09 March 2026
Newcastle take on Barcelona
Betting tips for Today
TIMELEAGUEFIXTURESTIPSBET
20:45 ITA Lazio v Sassuolo Home over 0.5 BET NOW
14:30 BUL PFC Montana 1921 v Ludogorets Away 2UP BET NOW
15:30 AZ Zira FK v FK Kapaz Home 2UP BET NOW
17:00 UKR Veres Rivne v LNZ Cherkasy Over 1.5 BET NOW
20:30 FAC West Ham v Brentford Over 1.5 BET NOW
20:45 FRA USL Dunkerque v Reims Away or draw BET NOW
21:00 ESP Espanyol v Real Oviedo Over 1.5 BET NOW
18:00 TUR Kayserispor v Trabzonspor Over 1.5 BET NOW
Star of the Weekend

