Bet of the day 08-03-2026

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|ESP
|Athletic Bilbao v Barcelona
|Away 2UP
|0-1
|18:30
|ESP
|Atletico Madrid v Real Sociedad
|Home over 0.5
|3-2
|18:30
|GER
|Cologne v Borussia Dortmund
|Away or draw
|1-2
|20:45
|ITA
|Juventus v SC Pisa
|Home 2UP
|4-0
|18:45
|FAC
|Wrexham AFC v Chelsea
|Away 2UP
|2-4
|21:00
|FAC
|Newcastle v Man City
|Over 1.5
|1-3
|15:30
|GER
|RB Leipzig v Augsburg
|Home 2UP
|2-1
|21:05
|FRA
|Toulouse v Marseille
|Over 1.5
|0-1
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:45
|ITA
|AC Milan v Inter
|Over 1.5
|15:00
|ITA
|Fiorentina v Parma
|Home over 0.5
|17:30
|GER
|Union Berlin v Werder Bremen
|Over 1.5
|18:00
|ITA
|Genoa v Roma
|Away or draw
|16:15
|ESP
|Getafe v Betis
|Over 1.5
|13:00
|FAC
|Fulham v Southampton
|Over 1.5
|20:45
|FRA
|Lyon v Paris FC
|Home 2UP
|17:15
|FRA
|Lille v Lorient
|Over 1.5
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:45
|ITA
|Lazio v Sassuolo
|Home over 0.5
|14:30
|BUL
|PFC Montana 1921 v Ludogorets
|Away 2UP
|15:30
|AZ
|Zira FK v FK Kapaz
|Home 2UP
|17:00
|UKR
|Veres Rivne v LNZ Cherkasy
|Over 1.5
|20:30
|FAC
|West Ham v Brentford
|Over 1.5
|20:45
|FRA
|USL Dunkerque v Reims
|Away or draw
|21:00
|ESP
|Espanyol v Real Oviedo
|Over 1.5
|18:00
|TUR
|Kayserispor v Trabzonspor
|Over 1.5
