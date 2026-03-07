Bet of the day 07-03-2026

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|20:30
|GER
|Bayern Munich v Borussia M´gladbach
|Home 2UP
|4:1
|20:45
|FRA
|PSG v Monaco
|Home 2UP
|1:3
|20:45
|ITA
|Napoli v FC Torino
|Over 1.5
|2:1
|21:00
|ESP
|Celta v Real Madrid
|Over 1.5
|1:2
|21:00
|FAC
|Wolves v Liverpool
|Away 2UP
|1:3
|21:00
|ENG
|Preston North End v Oxford United
|Over 1.5
|1:3
|12:00
|UK
|FC Oleksandriya v Shakhtar D
|Away 2UP
|0:1
|17:00
|CRO
|PFC Slavia Sofia v FK Spartak 1918 Varna
|Home over 0.5
|4:0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:00
|ESP
|Athletic Bilbao v Barcelona
|Away 2UP
|BET NOW
|18:30
|ESP
|Atletico Madrid v Real Sociedad
|Home over 0.5
|BET NOW
|18:30
|GER
|Cologne v Borussia Dortmund
|Away or draw
|BET NOW
|20:45
|ITA
|Juventus v SC Pisa
|Home 2UP
|BET NOW
|18:45
|FAC
|Wrexham AFC v Chelsea
|Away 2UP
|BET NOW
|21:00
|FAC
|Newcastle v Man City
|Over 1.5
|BET NOW
|15:30
|GER
|RB Leipzig v Augsburg
|Home 2UP
|BET NOW
|21:05
|FRA
|Toulouse v Marseille
|Over 1.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:45
|ITA
|AC Milan v Inter
|Over 1.5
|BET NOW
|15:00
|ITA
|Fiorentina v Parma
|Home over 0.5
|BET NOW
|17:30
|GER
|Union Berlin v Werder Bremen
|Over 1.5
|BET NOW
|18:00
|ITA
|Genoa v Roma
|Away or draw
|BET NOW
|16:15
|ESP
|Getafe v Betis
|Over 1.5
|BET NOW
|13:00
|FAC
|Fulham v Southampton
|Over 1.5
|BET NOW
|20:45
|FRA
|Lyon v Paris FC
|Home 2UP
|BET NOW
|17:15
|FRA
|Lille v Lorient
|Over 1.5
|BET NOW