Bet of the day 06-03-2026

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|EPL
|Tottenham v Crystal Palace
|Over 1.5
|1:3
|17:00
|CZ
|MFK Karvina v Viktoria Plzen
|Away or draw
|3:0
|20:30
|SWI
|Basel v Grasshopper Club Zurich
|Over 1.5
|1:0
|21:10
|FRA
|Lyon v RC Lens
|Home over 0.5
|2:2
|18:30
|TUR
|Antalyaspor v Samsunspor
|Over 1.5
|0:2
|17:30
|BUL
|Ludogorets v PFC Levski Sofia
|Over 1.5
|1:0
|15:30
|AZ
|Gabala FK v Sabah Masazir
|Away 2UP
|3:3
|19:00
|ROM
|FC Dinamo Bucuresti 1948 v AFC Metalul Buzau
|Over 1.5
|1:0
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:30
|GER
|Bayern Munich v Borussia M´gladbach
|Home 2UP
|BET NOW
|20:45
|FRA
|PSG v Monaco
|Home 2UP
|BET NOW
|20:45
|ITA
|Napoli v FC Torino
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|ESP
|Celta v Real Madrid
|Over 1.5
|BET NOW
|21:00
|FAC
|Wolves v Liverpool
|Away 2UP
|BET NOW
|21:00
|ENG
|Preston North End v Oxford United
|Over 1.5
|BET NOW
|12:00
|UK
|FC Oleksandriya v Shakhtar D
|Away 2UP
|BET NOW
|17:00
|CRO
|PFC Slavia Sofia v FK Spartak 1918 Varna
|Home over 0.5
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:00
|ESP
|Athletic Bilbao v Barcelona
|Away 2UP
|BET NOW
|18:30
|ESP
|Atletico Madrid v Real Sociedad
|Home over 0.5
|BET NOW
|18:30
|GER
|Cologne v Borussia Dortmund
|Away or draw
|BET NOW
|20:45
|ITA
|Juventus v SC Pisa
|Home 2UP
|BET NOW
|18:45
|FAC
|Wrexham AFC v Chelsea
|Away 2UP
|BET NOW
|21:00
|FAC
|Newcastle v Man City
|Over 1.5
|BET NOW
|15:30
|GER
|RB Leipzig v Augsburg
|Home 2UP
|BET NOW
|21:05
|FRA
|Toulouse v Marseille
|Over 1.5
|BET NOW