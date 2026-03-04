Bet of the day 04-03-2026

|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|RESULT
|21:00
|CDR
|Barcelona v Atletico Madrid
|Home 2UP
|3:0
|21:15
|EPL
|Wolves v Liverpool
|Over 1.5
|2:1
|20:30
|EPL
|Bournemouth v Brentford
|Over 1.5
|0:0
|20:30
|EPL
|Everton v Burnley
|Home 2UP
|2:0
|21:00
|ITA
|Como 1907 v Inter
|Away over 0.5
|0:0
|21:00
|FRA
|Strasbourg v Reims
|Over 1.5
|2:1
|20:30
|EPL
|Leeds United v Sunderland AFC
|Over 1.5
|0:1
|18:30
|TUR
|Alanyaspor v Galatasaray Istanbul
|Draw or away
|1:2
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|20:30
|EPL
|Aston Villa v Chelsea
|Over 1.5
|BET NOW
|20:30
|EPL
|Brighton v Arsenal
|Away or draw
|BET NOW
|20:30
|EPL
|Man City v Nottingham Forest
|Home 2UP
|BET NOW
|21:15
|EPL
|Newcastle v Man Utd
|Home over 0.5
|BET NOW
|20:30
|ENG
|Luton v Northampton Town
|Home 2UP
|BET NOW
|18:00
|AUS
|Salzburg v SCR Altach
|Home 2UP
|BET NOW
|17:00
|GRE
|Panathinaikos v OFI Crete
|Over 1.5
|BET NOW
|18:30
|TUR
|Besiktas Istanbul v Caykur Rizespor
|Home 2UP
|BET NOW
|TIME
|LEAGUE
|FIXTURES
|TIPS
|BET
|21:00
|EPL
|Tottenham v Crystal Palace
|Over 1.5
|BET NOW
|17:00
|CZ
|MFK Karvina v Viktoria Plzen
|Away or draw
|BET NOW
|20:30
|SWI
|Basel v Grasshopper Club Zurich
|Over 1.5
|BET NOW
|21:10
|FRA
|Lyon v RC Lens
|Home over 0.5
|BET NOW
|18:30
|TUR
|Antalyaspor v Samsunspor
|Over 1.5
|BET NOW
|17:30
|BUL
|Ludogorets v PFC Levski Sofia
|Over 1.5
|BET NOW
|15:30
|AZ
|Gabala FK v Sabah Masazir
|Away 2UP
|BET NOW
|19:00
|ROM
|FC Dinamo Bucuresti 1948 v AFC Metalul Buzau
|Over 1.5
|BET NOW